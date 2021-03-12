Пары горючего обожгли рабочих на ТЭЦ в Темиртау

Два человека пострадали в результате ЧП на ТЭЦ-2 в Темиртау, они госпитализированы с ожогами.

Стало известно, что в мастерской механического цеха ТЭЦ-2воспламенились пары горючего, после чего взорвалась бочка с краской.

"Пациент 1971 года рождения: термические ожоги площадью около 25%, III А, Б степени. У второго пострадавшего площадь поражения составляет около 90%, III Б, IV степени", - сказал

По словам травматолога клиники, у пациентов крайне серьезные ожоги, передает Sputnik Казахстан.

Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.