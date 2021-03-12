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Набиуллина сообщила о преимуществах цифрового рубля

Набиуллина сообщила о преимуществах цифрового рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, перечисляя преимущества цифрового рубля, заявила о том, что его ключевым преимуществом будет возможность его сохранения при потере носителя.

"Возможность создать такую систему есть, поскольку у каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер, который позволит восстановить его при потере гаджета", - сказала она в интервью "Известиям".

Такжеп плюс цифровой валюты в том, что он гарантирован Банком России и будет сохранен вне зависимости от банка обслуживания.

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Вестник Кавказа

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