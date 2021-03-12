Нацпроект позволит открыть в колледжах Кубани 16 мастерских

В рамках нацпроекта "Образование" в колледжах Краснодарского края появятся 16 мастерских.

Как сообщает пресс-служба администрации края, мастерскими оснастят четыре образовательных учреждениях Краснодара, Тихорецкого и Ейского районов. Они будут предназначены для студентов, обучающихся по направлениям "Искусство, дизайн и сфера услуг", "Промышленные и инженерные технологии", "Строительство" и "Сельское хозяйство", пишет АиФ-Юг.

Мастерские оснастят высокотехнологичным оборудованием, отвечающим стандартам WorldSkills. В них студенты будут сдавать демонстрационные экзамены, показывая свои знания и навыки на смоделированных реальных производственных ситуациях.