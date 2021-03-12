В Карачаево-Черкесии стартовал проект "Азы экологии в школу"

В Карачаево-Черкесии началась просветительская акция "Азы экологии в школу", в рамках которой предусмотрено проведение серии просветительских мероприятий: бесед, встреч, интерактивных уроков с учащимися младших и средних классов.

Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Сейчас – дети и подростки, завтра – взрослые, отвечающие за планету, ее благополучие", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведущую роль в воспитании детей играет школа, которая организует процесс формирования экологической культуры, включающий в себя учебную и внеучебную работу, передает ТАСС.