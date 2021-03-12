Песков: число атак на сайт Кремля выросло

Число кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и ряда госорганов 10 марта, он подчеркнул, что: "у нас ничего не сбивалось. У меня все работало".

В то же время представитель официальной Москвы подтвердил, что за последнее время число атак на сайт Кремля росло и продолжает расти. "У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это", -цитирует Пескова ТАСС.