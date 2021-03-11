Кубанский заповедник "Утриш" станет больше

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории кубанского заповедника "Утриш", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Границы заповедника увеличат на 1,3 тыс га за счет присоединения новых участков – таких, как часть полуострова Абрау и прилегающую к нему акваторию Черного моря. Также в состав заповедника войдет грунтовая дорога, которая разделяет его на три части. Общая площадь заповедника составит более 11,3 тыс га.

"Это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе", - отметили в пресс-службе кабмина.

Особую охрану новых участков обеспечит Минприроды Кубани, которое направит в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет до 1 ноября, передает портал Юга.ру.