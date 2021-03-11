Шестая Кавказская математическая олимпиада стартует в Майкопе

В Майкопе 12-17 марта состоится VI Кавказская математическая олимпиада. Об этом сообщают организаторы.

В турнире попробуют свои силы школьники 8-11 классов из 15 регионов ЮФО и СКФО, а также из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Ирана, Казахстана, Монголии, Перу, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Швейцарии, Швеции и Южной Осетии, передает "АиФ-Адыгея".

При этом россияне приедут на олимпиаду в Майкоп, а иностранные участники будут решать задачи дистанционно. Предварительное число участников – 200 человек, включая школьников, сопровождающих лиц, членов оргкомитета и жюри.

Напомним, Кавказская математическая олимпиада впервые проводилась в 2015-16 учебном году в образовательном центре "Сириус".