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Итальянские гранды проявляют интерес к грузинскому полузащитнику "Рубина"

Итальянские гранды проявляют интерес к грузинскому полузащитнику &quot;Рубина&quot;

Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов "Ювентуса" и "Милана".

Представители итальянских грандов просмотрят хавбека на матче сборных Грузии и Испании, который состоится в конце марта, передает Tuttomercatoweb.

В услугах Кварацхелии также по-прежнему заинтересована дортмундская "Боруссия". В ближайшее время немецкий клуб может вновь предпринять попытку заполучить игрока.

Напомним, Хвича Кварацхелия стал игроком "Рубина" в июле 2019 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 18 матчей в составе казанской команды, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.

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