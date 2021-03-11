Итальянские гранды проявляют интерес к грузинскому полузащитнику "Рубина"

Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов "Ювентуса" и "Милана".

Представители итальянских грандов просмотрят хавбека на матче сборных Грузии и Испании, который состоится в конце марта, передает Tuttomercatoweb.

В услугах Кварацхелии также по-прежнему заинтересована дортмундская "Боруссия". В ближайшее время немецкий клуб может вновь предпринять попытку заполучить игрока.

Напомним, Хвича Кварацхелия стал игроком "Рубина" в июле 2019 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 18 матчей в составе казанской команды, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.