США не собираются налаживать отношения с правительством Башара Асада

США исключают возможность нормализации отношений с правительством президента Сирии Башара Асада в ближайшей перспективе. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он также признал, что именно Асад остается у власти в Сирии, добавив, что сирийский лидер, по мнению США, лишился легитимности и "не сделал абсолютно ничего для того, чтобы восстановить" ее.

По словам представителя Госдепа, чтобы был устойчивый способ завершить этот конфликт, сирийскому правительству необходимо изменить свое поведение". "Мы продолжаем продвигать политическое урегулирование, чтобы завершить конфликт в Сирии", - цитирует Прайса ТАСС.