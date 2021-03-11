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Президент UFC пытается отговорить Хабиба Нурмагомедова от завершения карьеры

Президент UFC пытается отговорить Хабиба Нурмагомедова от завершения карьеры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что продолжит попытки уговорить чемпиона промоушена в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова не завершать карьеру.

"Я пытаюсь отговорить его от завершения карьеры, чего никогда не делаю. Я никогда не отговариваю людей от ухода, но этот парень сейчас лучший в мире", - сказал глава UFC.

Он напомнил, что Хабиб победил большую часть пятерки лучших. "Я надеюсь, что он останется, и пытаюсь уговорить его", - цитирует Уайта Чемпионат.com со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.

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Вестник Кавказа

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