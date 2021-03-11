Президент UFC пытается отговорить Хабиба Нурмагомедова от завершения карьеры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что продолжит попытки уговорить чемпиона промоушена в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова не завершать карьеру.

"Я пытаюсь отговорить его от завершения карьеры, чего никогда не делаю. Я никогда не отговариваю людей от ухода, но этот парень сейчас лучший в мире", - сказал глава UFC.

Он напомнил, что Хабиб победил большую часть пятерки лучших. "Я надеюсь, что он останется, и пытаюсь уговорить его", - цитирует Уайта Чемпионат.com со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.