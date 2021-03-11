Госдеп США: Иран не дождется односторонних инициатив Вашингтона по СВПД

Новая администрация США не намерена выдвигать какие-либо односторонние инициативы, чтобы убедить Иран начать переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Мы не будем предлагать никаких односторонних жестов или инициатив, чтобы побудить иранцев сесть за стол [переговоров]. Если иранцы находятся под впечатлением, что в отсутствие каких-либо движений с их стороны в направлении возобновления полного выполнения СВПД мы пойдем на одолжения или односторонние жесты [доброй воли], то они находятся под неправильным впечатлением", - заявил на брифинге в четверг глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

США под руководством Дональда Трампа в 2018 году вышли из СВПД. Настоящий президент Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД, но пока никаких практических шагов не было предпринято.

Иран готов обсуждать ядерную сделку только в случае отмены санкций США.