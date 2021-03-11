Более 50 светофоров "поумнеют" в Ставрополе

Более полусотни светофоров переоборудуют в Ставрополе в рамках федерального проекта "Развитие цифровой инфраструктуры дорожной сети, интеллектуальных транспортных систем и их элементов". Об этом пишут СМИ.

В общей сложности в краевой столице пройдут переоснащение 54 светофорных объекта, будут установлены также детекторы транспорта, передает "Сайт Ставрополя 1777".

В результате модернизации появится возможность в режиме реального времени следить за транспортными потоками, чтобы корректировать работу светофоров по фактической загруженности улично-дорожной сети, что позволит нарастить пропускную способность и сократить временные задержки транспорта.