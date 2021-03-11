Рост цен на нефть: победители и проигравшие

С начала ноября нефть подорожала на 75% из-за того, что крупные экономики проводят вакцинацию населения, а также надеются на возобновление работы предприятий и возобновление перелетов. Цены на медь, которая используется во многих видах продукции, от автомобилей до стиральных машин и ветряных турбин, подскочили до уровней, которые последний раз наблюдались десять лет назад. С мая цены на продукты питания росли каждый месяц.

Индийская коммерческая телекомпания New Delhi Television Limited отмечает, что все это стало хорошей новостью для экспортеров. Приток прибыли - долгожданное облегчение для энергетических гигантов, таких как Саудовская Аравия и Россия. При этом страны, зависящие от импорта, ощущают давление на рынках облигаций и валют. Рост цен на топливо стоил поста главе Государственной нефтяной компании Бразилии. По той же причине Индия - третий в мире импортер нефти - призвала ОПЕК+ увеличить добычу нефти, а уровень инфляции в Турции поднялся выше 15%. Goldman Sachs Group Inc. и Уолл-стрит говорят о новом товарном суперцикле, который может создать угрозу разрушительной инфляции, от которой не будут защищены даже богатые страны.

Правительство Великобритании отказалось от повышения налога на бензин, чтобы не вызвать критику со стороны и без того пострадавших от пандемии водителей. В США техасские бурильщики и фермеры "кукурузного пояса" могут получить определенную выгоду от сложившейся ситуации, хотя другие, включая миллиардеров в сфере технологий, все больше чувствуют давление. Илон Маск умолял представителей горной промышленности увеличить добычу никеля - металла, который ему нужен для производства батарей для электромобилей Tesla Inc.

Победители

Прошлогодние ограничения и спад на рынке сырьевых товаров сильно ударили по Австралии, которая пережила первую рецессию почти за три десятилетия. Но теперь Канберра может ожидать непредвиденных доходов в 2021 году. Продажи железной руды, основной статьи австралийского экспорта, достигли рекордных показателей в декабре, продажи пшеницы приближались к тому же уровню, а животноводы изо всех сил пытаются угнаться за спросом на говядину. С конца ноября австралийский доллар показал лучшие результаты, чем любая другая крупная валюта, укрепившись на 5% по отношению к доллару США. Однако не все проходит гладко. Дипломатический спор привел к тому, что в Китае были запрещены австралийские товары, от угля до меди, вина и омаров. Тем не менее поставки железной руды остались нетронуты, потому что Пекин не может получить достаточное количество ингредиента для производства стали из других источников. Благодаря этому прошлогодний торговый конфликт обошелся Австралии всего в $3 млрд долларов - небольшая сумма для страны, объем поставок которой в Китай вырос с $5 млрд в год в начале века до $120 млрд.

Стабильность Чили, крупнейшего в мире производителя меди, также демонстрируется на финансовых рынках. Песо - единственная крупная латиноамериканская валюта, которая выросла по отношению к доллару за последние три месяца, а фондовый рынок Чили стал одним из самых динамичных в мире. Пандемия заставила страну врасплох. Она только что пережила месяцы активных демонстраций против социальной несправедливости и роста стоимости жизни. Затем вирус перевернул мировую торговлю и стал самой большой экономической проблемой для Чили с момента возвращения государства к демократии три десятилетия назад. Показатели меди на рынках рухнули. Но спад длился недолго, поскольку китайские фабрики возобновили работу после новогодних праздников по лунному календарю. Когда цены на красный металл поднялись выше $4 за фунт впервые примерно за десятилетие, финансовое положение Чили стало улучшаться. Экспорт меди в феврале составил $3,9 млрд, что на 42% больше, чем в январе.

В прошлом году пострадали все нефтегазовые государства, но особенно Ирак. По данным Международного валютного фонда, его экономика упала примерно на 11%, что больше, чем у любого другого крупного экспортера нефти. Правительство был неспособно вовремя платить учителям и государственным служащим, и иракцы на демонстрации против отключений электроэнергии, ветхих больниц, разрушающихся дорог и отсутствия рабочих мест. Ситуация создала проблемы для ОПЕК, где Ирак является вторым производителем нефти. Другие члены картеля, в том числе Саудовская Аравия, критиковали Багдад за то, что он не смог сократить объем производства в достаточной для поднятия цен степени. По мере оживления рынка нефти ежемесячные бюджетные доходы Ирака выросли до $5 млрд с примерно $3 млрд во втором квартале 2020 года. Они все еще намного ниже уровня, необходимого для сбалансирования государственного бюджета, но наблюдается явное улучшение.

Проигравшие

Крупный производитель многих видов продукции, от нефти и цинка до продуктов питания, Китай также является самым крупным покупателем товаров и почти единолично несет ответственность за предыдущий суперцикл, завершившийся примерно десять лет назад. Быстрое восстановление второй по величине экономики мира от коронавируса - одна из основных причин роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные товары. Однако этот подъем не мог долго оставаться без внимания руководителя КНР Си Цзиньпина и Коммунистической партии. Тема продовольственной безопасности и цен на свинину широко обсуждалась во время ежегодного Собрания народных представителей в марте. Правительство представило пятилетнюю дорожную карту по увеличению производства сельскохозяйственных культур и животноводства.

Как крупнейший в мире покупатель пшеницы и чистый импортер нефти Египет сильно пострадал от роста цен на сырьевые товары. Это ощущается и на политическом поле, потому что миллионы людей зависят от субсидированного хлеба. Арабская весна десять лет назад была вызвана отчасти увеличением цен на продукты питания. Тогда они привели к уходу Хосни Мубарака. Сейчас правительству Абдель-Фаттаха Ас-Сиси удается сдерживать инфляцию. Египет пытается защитить себя от более высоких цен на нефть, покупая больше контрактов на хеджирование на рынке, а иностранные инвесторы по-прежнему покупают местные облигации. Но, по данным опроса аналитиков Bloomberg, валовой внутренний продукт в этом году вырастет всего на 2,9%, что примерно вдвое ниже ожидаемого уровня мировой экономики.

Более высокие цены на продукты питания и топливо уже спровоцировали общественные беспорядки в Пакистане: в прошлом году оппозиционные партии провели общенациональные митинги с призывом к премьер-министру Имрану Хану уйти в отставку. В ответ его правительство увеличило зарплаты госслужащим на 25% в прошлом месяце. Однако давление почти не ослабло: Хан с трудом получил вотум доверия в парламенте в этом месяце. Экономические последствия закрытия предприятий и социальных ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, будут только усугубляться, если цены на товары будут продолжать расти.