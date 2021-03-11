Объекты культурного наследия отреставрируют в горах Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании

В Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании пройдут реставрацию 14 объектов культурного наследия, расположенных преимущественно в горах, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"На десяти из них уже ведутся работы, это Зругский храм, Дом-музей основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова в Наре и жилое здание-замок с остатками церковного здания в селении Кумбулта", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В данный момент, уточнили в пресс-службе, также проводится реставрация фасада Музея осетинской литературы во Владикавказе, реставраторы трудятся и над святилищем в Дагоме, башнями в Донисаре и Луаре, а также в средневековом храме в селении Тли.

Кроме того, на сегодня закончены работы в старинной церкви в селе Фараскат, восстановлена стена Осетинской церкви.

Напомним, большая часть торжественных мероприятий к 1100-летию крещения Алании планируется на следующий год.