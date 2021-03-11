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Картина грузинского режиссера "Паноптикум" стала обладателем гранта в Италии

Картина грузинского режиссера &quot;Паноптикум&quot; стала обладателем гранта в Италии

Художественный фильм "Паноптикум" грузинского режиссера Георгия Сихарулидзе победил в конкурсе грантов Фонда министерства культуры Италии, сообщается на Facebook-странице студии 20 Steps Productions. 

В киностудии отметили, что этот успех оказался радостным вдвойне, поскольку проект получил финансирование наряду с работами таких режиссеров, как Пьетро Марчелло, Ежи Сколимовский и других.

"Большое спасибо итальянскому партнеру Луке Кабриолу, а также Министерству культуры Италии за их доверие и поддержку", –  говорится в сообщении компании.

С проектом фильма "Паноптикум", который повествует подростковой жизни в постсоветской Грузии, Георгий Сихарулидзе был представлен в специальной программе Каннского фестиваля Cinefondation в 2019 году.

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Вестник Кавказа

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