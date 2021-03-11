Картина грузинского режиссера "Паноптикум" стала обладателем гранта в Италии

Художественный фильм "Паноптикум" грузинского режиссера Георгия Сихарулидзе победил в конкурсе грантов Фонда министерства культуры Италии, сообщается на Facebook-странице студии 20 Steps Productions.

В киностудии отметили, что этот успех оказался радостным вдвойне, поскольку проект получил финансирование наряду с работами таких режиссеров, как Пьетро Марчелло, Ежи Сколимовский и других.

"Большое спасибо итальянскому партнеру Луке Кабриолу, а также Министерству культуры Италии за их доверие и поддержку", – говорится в сообщении компании.

С проектом фильма "Паноптикум", который повествует подростковой жизни в постсоветской Грузии, Георгий Сихарулидзе был представлен в специальной программе Каннского фестиваля Cinefondation в 2019 году.