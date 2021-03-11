Белорусская группа отказалась редактировать песню ради "Евровидения"

Белорусская группа "Галасы ЗМеста" не собирается редактировать песню "Я научу тебя" для участия в "Евровидении-2021". Об этом сообщил этом лидер коллектива Дмитрий Бутаков.

"Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится", - цитирует его РИА Новости.

При этом он допустил, что Белоруссия может и вовсе отказаться от участия в конкурсе. "Вполне может быть так. Хоккей же у нас отобрали", - уточнил Бутаков, добавив, что окончательное решение примет Белтелерадиокомпания, занимающаяся отбором кандидатов.



Ранее сегодня Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни белорусской группы "Галасы ЗМеста". По словам представителей мероприятия, композиция "Я научу тебя" не может быть представлена в ее нынешнем виде, поскольку она "ставит под сомнение аполитичность конкурса". В том случае, если Белоруссия не изменит песню или не предложит новую, страну могут дисквалифицировать.

Напомним, 65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая 2021 под слоганом "Откройся". Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности.