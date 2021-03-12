Международный эксперт по энергетике предупреждает об опасности устаревшей армянской АЭС

Армянская АЭС с двумя реакторами в Мецаморе - единственная атомная станция на территории Южного Кавказа, считается одной из самых опасных на постсоветском пространстве

Армянская атомная электростанция в Мецаморе представляет реальную угрозу для жителей Турции, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и юга Европы, считает специалист по международной энергетике и внешней политике, старший научный сотрудник Центра по глобальным энергетическим вопросам аналитического центра "Атлантический Совет" Бренда Шаффер. В статье, опубликованной в американском журнале "Бюллетень ученых-атомщиков", Шаффер объяснила, почему устаревшую армянскую АЭС следует закрыть навсегда: "Закрыв Мецаморскую АЭС, Армения не только поспособствует обеспечению безопасности своих граждан и граждан соседних стран, но и укрепит мир на Южном Кавказе".

Как пишет Caspian News, армянская АЭС с двумя реакторами - единственная атомная станция на территории Южного Кавказа - расположена примерно в 36 км от Еревана. АЭС в Мецаморе была построена в сейсмоопасной зоне без первичной защитной оболочки и введена в эксплуатацию в 1976 году. В 1988 году землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в Спитаке, примерно в 70 км к северу от станции, что привело к гибели тысяч людей и закрытию АЭС. Но к 1995 году один из ее реакторов восстановили. В 2019 году электростанция выработала 27,8% или 2 тераватт-часа (ТВт-ч) всей производимой в Армении электроэнергии.

Еще в 1995 году наблюдатели назвали это "безрассудной игрой" с будущим Армении и жизнями миллионов людей, живущих в соседних странах. Институт ядерной энергии в Вашингтоне заявил тогда в отчете, что Мецаморская АЭС не соответствует западным стандартам безопасности, сравнив ее с разрушенной Чернобыльской АЭС. На этой станции также не было защитной оболочки, чтобы предотвратить утечку радиоактивных веществ в случае аварии.

Мецаморскую АЭС часто называют самым опасным атомным реактором на постсоветском пространстве и возможной причиной одной из пяти потенциальных ядерных катастроф в мире, вместе с атомным подводным флотом Великобритании, Чернаводской АЭС в Румынии, Ленинградской АЭС в России и АЭС Энрико Ферми в США. В 2011 году журнал National Geographic назвал Мецамор "самой опасной атомной электростанцией в мире".

Шаффер убеждена, что Армения может заменить Мецаморскую АЭС тепловыми электростанциями и энергией из возобновляемых источников, тем более, что в Иран экспортируется более половины электроэнергии, выработанной на станции. Кроме того, по словам Шаффер, Россия обеспечивает страну с почти 3-миллионным населением природным газом, на который приходится 65% общего энергопотребления страны.

"Большая часть потребления энергии в Армении приходится на долю жилищного сектора и транспортировки, и только 15% идет на промышленность", - написала эксперт, добавив, что если Армения закроет Мецаморскую АЭС и перестанет экспортировать электроэнергию в Иран, внутренние потребности могут быть удовлетворены за счет строительства дополнительной ТЭЦ.

Аналитик также добавила, что в ЕС могут призвать Армению рассмотреть вопрос о закрытии территории АЭС в свете последних событий, ссылаясь на прошлогоднюю войну между Арменией и Азербайджаном. Результаты войны позволяют надеяться, что торговые и транспортные связи в регионе будут тщательным образом пересмотрены.

По словам Шаффер, послевоенные планы развития автомобильных и железных дорог, а также энергетики будут способствовать развитию торговых и транспортных связей на Южном Кавказе. Аналитик считает, что с новой инфраструктурой и финансированием у Армении появится новая возможность использовать новые, более безопасные и разнообразные источники энергии.

Между тем, Ереван и ЕС ведут переговоры о закрытии Мецаморской АЭС с конца 1990-х годов. Армения обещала остановить ее реактор в 2004 году. ЕС даже предоставил средства для закрытия станции и поиска альтернативных источников энергии. Однако из-за нежелания Еревана закрыть АЭС, в 2005 году финансовая помощь была заморожена. Последующие официальные соглашения о сотрудничестве между ЕС и Арменией, в том числе в 2006, 2011, 2016 и 2017 годах, не привели к окончательному соглашению по закрытию и выводу Мецаморской АЭС из эксплуатации.

В резолюции "Ядерная безопасность в Европе" отмечалось, что 82 из 184 находящихся в эксплуатации реакторов в Европе имеют возраст 35 лет и более, а почти каждый шестой реактор, включая Мецаморскую АЭС находится в эксплуатации более 40 лет. В ЕС настаивали на закрытии устаревшей армянской АЭС и аналогичных объектов в Болгарии, Словакии и Литве. Все, кроме Мецаморской, были закрыты.

"ЕС полностью осознает риски, связанные с Мецаморской атомной электростанцией, поэтому закрытие и вывод из эксплуатации станции как можно скорее остается ключевой задачей для ЕС, поскольку эта электростанция не может быть модернизирована для соответствия международно признанным стандартам ядерной безопасности," - говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини, опубликованном в октябре 2017 года.

В феврале 2020 года правительство Армении включило АЭС в стратегическую программу развития энергетики до 2040 года, в которой сказано о продлении срока службы станции и повышении объема производства на 12-15%. Премьер-министр Никол Пашинян, как сообщается, подтвердил продление срока эксплуатации Мецаморской АЭС, заявив: "Мы продлим жизненный цикл атомной электростанции как можно дольше, хотя ясно, что вечно она работать не может". В конце 2020 года правительство Армении объявило, что Мецаморская АЭС закроется на пять месяцев в 2021 году для работ по модернизации.