Азербайджанский фильм может получить российскую "Нику"

Председатель Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии Рустам Ибрагимбеков представил в качестве номинанта на премию "Ника" Российской академии кинематографических искусств фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова Səpələnmiş ölümlər arasında ("Среди рассыпанных смертей").

Ранее лента демонстрировалась на прошедшем в Италии 77-ом Венецианском фестивале. Впервые в истории независимого Азербайджана фильм принял участие в конкурсе фестиваля категории "А", отмечает Sputnik Азербайджан.

Роли исполняли Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров, Самир Аббасов, Кямран Гусейнов, Марьям Нагиева, Кюбра Шукюрова, Нармин Гасанова, Октай Намазов, Мурвят Абдулазизов, Парвиз Исагов, Гюльназ Исмаилова и Гюляра Гусейнова.