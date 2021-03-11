В московском музее толерантности состоится выставка об истории хасидов

Инсталляцию об истории и традициях хасидизма покажут в четверг в Еврейском музее и московском центре, сообщает пресс-служба музея.

"Еврейский музей и центр толерантности представляет новую инсталляцию, посвященную истории и традициям хасидизма. Она станет частью постоянной экспозиции музея и дополнит тематический зал о штетле – еврейском местечке", - говорится в сообщении.

В федерации еврейских общин России отмечают, что хасидизм является одним из ортодоксальных религиозных течений иудаизма, возникших в еврейских общинах Восточной Европы в XVIII веке, которое " серьезно определило облик традиционного еврейского общества".

"Инсталляция в Еврейском музее расскажет о том, что хасидов отличает особый для религиозных людей взгляд на их веру и жизнь. В его основе – убеждение в том, что постичь Бога можно эмоционально, с помощью молитвы и даже повседневных дел", - пояснили в пресс-службе.