Ставропольский цирк представит новую программу 

Ставропольский государственный цирк возвращается к работе после карантина – с 13 марта по 11 апреля артисты представят гостям и жителям города премьеру шоу "Под куполом цирка".

Дрессировщица Людмила Чугунова вместе с самым крупным представителей "ушастых тюленей" – Иваном готовит целую серию завораживающих трюков. Заслуженный артист России Аркадий Шатиров представит номер своих бесстрашных коллег-акробатов. Несомненно, зрителей удивит и уникальный в России воздушный танец на волосах Тины Мамоновой.

По словам замдиректора цирка Ирины Бабиновой, артистами была подготовлена великолепная программа. Также 14 марта в десять утра на площади около цирка пройдет Масленица с участием артистов цирка, передает "Ставропольская правда".