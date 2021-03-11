Ставрополье примет Международную премию "Кардо" 

В Ставропольском крае представители уличной культуры примут участие в Международной премии "Кардо". По словам организаторов, в финал мероприятия, который состоится в мае в Пятигорске, планирует собрать представителей из 35 стран.

Конкурс пройдет в 13 номинациях популярных уличных направлений: скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, слэклайн, BMX, скут и других. Победители получат денежные премии, призы, а также возможность в продвижении своего дела.