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Ставрополье примет Международную премию "Кардо" 

Ставрополье примет Международную премию &quot;Кардо&quot; 

В  Ставропольском крае представители уличной культуры примут участие в Международной премии "Кардо". По словам организаторов, в финал мероприятия, который состоится в мае в Пятигорске, планирует собрать представителей из 35 стран.

Конкурс пройдет в 13 номинациях популярных уличных направлений: скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, слэклайн, BMX, скут и других. Победители получат денежные премии, призы, а также возможность в продвижении своего дела.

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Вестник Кавказа

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