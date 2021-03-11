Президент UFC дал совет объявившему о завершении карьеры Чимаеву

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт дал совет бойцу MMA Хамзату Чимаеву, объявившему ранее о завершении карьеры.

По его словам, спортсмену стоит вернуться домой, посмотреть фильм, отдохнуть и расслабиться.

"Он неправильно подошел к лечению, поэтому у него начались осложнения. Хамзат по натуре — зверюга, киллер, таким очень тяжело расслабиться и отдыхать. Он тяжело перенёс болезнь, но вместо отдыха стал тренироваться на беговой дорожке с полной выкладкой, затем грэпплить…", - поведал президент промоушена в интервью BT Sport.

Он подчеркнул, что Чимаев сделал ошибку, тренируясь на фоне сильных препаратов, которые ему прописали врачи. "Ему стоило лечиться как следует. Сейчас ему нужно просто расслабиться, передохнуть, побыть дома", - цитирует Уайта Чемпионат.com.

Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьезными осложнениями после перенесенного коронавируса Covid-19. Из-за этого его бой с Леоном Эдвардсом сначала был перенесен, а после сорвался окончательно. В начале марта Чимаев сообщил на своей странице в Instagram, что решил завершить карьеру. Комментируя данное заявление бойца, президент UFC Дана Уайт отметил, что Хамзат был слишком эмоциональным, когда объявил о завершении спортивной карьеры. При этом он выразил надежду на то, что следующий поединок боец проведет в июне 2021 года.