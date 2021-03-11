В Роспотребнадзоре назвали признаки слабого иммунитета и способы его укрепить

Примерно у 80% жителей Земли иммунитет сильно зависит от условий и образа жизни. В Роспотребнадзоре рассказали, как можно укрепить иммунитет и какие признаки указывают на слабый иммунитет.

Негативное воздействие на иммунитет оказывают длительный стресс, голодание или переедание, вредные привычки, плохая экология, дефицит витаминов, постоянные физические нагрузки, перенесенные травмы, ожоги, операции и бесконтрольное употребление лекарств.

На снижения иммунитета указывают частые простуды, герпес на губах, сонливость и другие нарушения сна, продолжительное повышение температуры, болевые ощущения в суставах и мышцах, синдром хронической усталости, частые головные боли, появление высыпаний на коже.

Большая часть иммунных клеток располагается в кишечнике. Поэтому первое, что необходимо для поддержки иммунной системы - полноценное здоровое питание. Укрепить иммунитет можно закаливанием, отказом от вредных привычек, регулярными умеренными физическими нагрузками. Также важно бережное отношение к своей психике и здоровый сон, который подразумевает около 8 часов сна в хорошо проветренном помещении.