Сербия начнет производить вакцину "Спутник V" до 20 мая

Министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович в четверг назвал сроки начала производства на базе сербского института "Торлак" российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"План действий выработан, мы идем с опережением графика - начало производства на базе "Торлака" запланировано до 20 мая. Поначалу мы произведем 4 млн доз вакцины", - рассказал Попович, сообщает телерадиокомпания РТС.

Соглашение о передаче технологий будет подписано с российской стороной до кона марта.

"До 16 апреля в нашу страну должны поступить небольшие количества препарата, часть которых будет направлена в аттестационную комиссию в институте "Торлак". Испытания продлятся 21 день", - пояснил министр.

Первая фаза производства "Спутника V" в Сербии будет заключаться в фасовке уже готового российского препарата в ампулы. Вторая фаза подразумевает запуск полного цикла производства вакцины.