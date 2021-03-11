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В центре Тбилиси ликвидировали пожар в жилом доме

В центре Тбилиси ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме, расположенном на улице Бесики в центре Тбилиси, ликвидирован. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным службы, огонь распространился по крыше двухэтажного дома в итальянском дворе. Всех жителей дома незамедлительно эвакуировали.

В службе также отметили, что существовала угроза распространения огня на соседние здания, однако пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать пожар.

В тушении принимали участие 15 бригад, передает "Sputnik Грузия".

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Вестник Кавказа

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