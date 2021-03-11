ООН создаст рабочую группу по борьбе с голодом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что в структуре организации появится создана Рабочая группа по борьбе с голодом.

"Я решил создать рабочую группу высокого уровня по предотвращению голода под руководством моего заместителя по гуманитарным вопросам Марка Лоукока. Эта рабочая группа будет включать представителей Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, она поможет скоординировать усилия на высоком уровне по предотвращению голода и мобилизовать усилия для помощи наиболее страдающим от него странам.

Помимо этого, генсек ООН отметил, что по состоянию на конец 2020 года более 88 млн человек по всему миру страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности. По его словам, за год эта цифра выросла на 20%. "Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции", - добавил Гутерриш.

Помимо этого, он указал на то, что на сегодняшний день острую нехватку продуктов испытывают 34 млн человек. В этой связи генсек организации обратился к международному сообществу с призывом предпринять усилия для борьбы с голодом и прекращения конфликтов, которые способствуют его возникновению. "Победа над голодом - это основа стабильности и мира. Нам надо заниматься проблемами как голода, так и конфликтов, если мы надеемся справиться с этими вызовами", - цитирует Гутерриша ТАСС.