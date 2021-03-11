Красный Полумесяц Ирана подписал контракт с Россией на закупку вертолетов

Общество Красного Полумесяца в Иране (ОКПИ) подписало контракт с компанией "Вертолеты России" на поставку этих воздушных судов для спасательных работ. Об этом сообщило агентство IRNA.

Как отметил на церемонии подписания соглашения глава общества Карим Хеммати, ОКПИ играет активную роль в ликвидации последствий различных бедствий и организации спасательных работ в самой стране и за рубежом.

В частности, он обратил внимание на то, что их участие в ликвидации последствий взрыва в Бейруте и землетрясения в Сисахте (Иран) было рекордным по эффективности. По его словам, в Бейруте они оказались через 24 часа после взрыва, а в районе землетрясения в Сисахте - менее, чем через час.

Хеммати отметил, что ОКПИ входит в Топ-5 ведущих гуманитарных агентств мира, передает ТАСС.