Глава МИД Венгрии посетит Грузию 12 марта

Министр иностранных дел Венгрии и внешней торговли Петер Сийярто в рамках рабочего визита посетит Грузию 12 марта.

Он встретится с главой МИД Грузии вице-премьером Давидом Залкалиани, также запланирована встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и с министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

В рамках визита Петера Сийярто будет подписан меморандум о интернационализации высшего образования, а также меморандум о научном и техническом сотрудничестве оформят Венгерский национальный офис по исследованиям, развитию и инновациям и Минобразования Грузии.