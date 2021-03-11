Аграрии Астрахани бьют тревогу: под угрозой 70% урожая

Отсутствие трудовых мигрантов может привести к сокращению объема сельхозпродукции на 70%, сообщают власти Астраханской области.

"По оценкам сельхозтоваропроизводителей, если они лишатся возможности привлечения трудовых мигрантов в период посевной и уборки урожая, то, по прогнозам специалистов, на 70% может сократиться объем сельхоз продукции", - рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин, пишет "Интерфакс".

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев сообщил, что главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву направлено очередное письмо с предложением по изменению текущей ситуации.

Губернатор поручил проработать альтернативные источники привлечения трудовых ресурсов.