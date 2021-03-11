Под Пятигорском появится приют для бездомных животных

Под Пятигорском создадут приют для бездомных животных, рассчитанный на 2 тыс мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства Ставропольского края.

Подписание контракта с подрядчиком запланировано на конец марта 2021 года.

Приют будет располагаться в селе Привольном. Основное здание будет двухэтажным. В приюте будет работать приемная, операционная, а также специальные кабинеты для терапевтического и амбулаторного лечения животных. Еще один корпус будет создан специально для кошек. Также построят и карантинные помещения. На территории приюта оборудуют площадки для выгула животных.