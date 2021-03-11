Организаторы "Евровидения" запретили Белоруссии исполнять выбранную для конкурса песню

Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни белорусской группы "Галасы ЗМеста". Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте союза.

По словам представителей мероприятия, композиция "Я научу тебя" не может быть представлена в ее нынешнем виде, поскольку она "ставит под сомнение аполитичность конкурса".

"Мы написали телеканалу BTRC, который отвечает за участие Белоруссии в конкурсе, чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать", - сообщили в оргкомитете "Евровидения".

В том случае, если Белоруссия не изменит песню или не предложит новую, страну могут дисквалифицировать, добавили организаторы конкурсы.

Напомним, 65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая 2021 под слоганом "Откройся". Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности.