Глава Минздрава Казахстана: пандемия продолжается

В часть Новруза жители Казахстана будут отдыхать практически неделю, в связи с этим глава Минздрава Алексей Цой напомнил о том, что риски заражения коронавирусом еще высоки.

В настоящее время в республике не выявлены британский, южноафриканский, бразильский штаммы.

"Однако, с возобновлением международного авиасообщения поток граждан Казахстана, выезжающих за рубеж (трудовая миграция, обучение, лечение, туризм), и въезжающих иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья повышает риск завоза новых штаммов коронавирусной инфекции в страну", - отметил Цой в Facebook.

Риск заражения связан и с послаблениями для деятельности социально-экономических объектов, ростом социальной активности граждан.

Министр добавил, что отсутствуют научно доказанные данные о длительности иммунитета. "Так, у переболевших COVID-19 с увеличением срока давности болезни возможность повторного заражения COVID-19 возрастает с каждым днем", - подчеркнул он.

Глава Минздрава призвал казахстанцев соблюдать и дальше меры профилактики, избегать мест массового скопления людей, не допускать переохлаждение организма, общаться с родными из групп риска с помощью современных дистанционных средств связи.

"Пандемия еще продолжается, вирус не побежден, поэтому каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию, гигиене и вакцинироваться", - констатировал он.