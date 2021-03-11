Оппозиция в Армении согласилась на консультации с Пашиняном

Объединенная оппозиция Армении готова принять участие в политконсультациях, в том числе с участием премьера Никола Пашиняна. Такое заявление сделал координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян.

"Мы подтверждаем свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов, и, осознавая актуальную необходимость преодоления углубляющегося кризиса, заявляем о готовности участвовать в указанном формате и в рамках предложенной нами повестки", - цитирует его РИА Новости.

По словам Сагателяна, встреча пройдет в Национальном собрании, публично, в прямом эфире.

Накануне президент Армении Армен Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике его заявления о "невзорвавшихся "Искандерах". Премьер расценил заявление Генштаба как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки Пашиняна.