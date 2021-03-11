Президент Армении снова не подписал указ о назначении нового главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении главой Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна.

"Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд", - сообщила пресс-служба главы государства.

Накануне Саркисян обратился в КС с просьбой определить вопрос соответствия положений закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" нормам конституции.

По мнению президента Армении, решение КС "может оказать существенное влияние на правовые процедуры увольнения и назначения начальника Генштаба".

Согласно действующему закону, решение Пашиняна о назначении Давтяна главой Генштаба автоматически вступит в силу.