Президент Армении снова не подписал указ о назначении нового главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении главой Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна.
"Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд", - сообщила пресс-служба главы государства.
Накануне Саркисян обратился в КС с просьбой определить вопрос соответствия положений закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" нормам конституции.
По мнению президента Армении, решение КС "может оказать существенное влияние на правовые процедуры увольнения и назначения начальника Генштаба".
Согласно действующему закону, решение Пашиняна о назначении Давтяна главой Генштаба автоматически вступит в силу.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться