Вакцину Johnson & Johnson одобрили в Евросоюзе

Еврокомиссия одобрила применение в Евросоюзе четвертую вакцину от коронавируса, это препарат компании Janssen - подразделения Johnson & Johnson.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) выдало рекомендацию дать вакцине временное регистрационное удостоверение.

"Еврокомиссия предоставила условное разрешение на рынок вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Четыре вакцины теперь доступны для граждан в Европе и за ее пределами. Мы будем продолжать работать с компанией, чтобы гарантировать, что поставки будут максимально бесперебойными", - написала еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис в Twitter.