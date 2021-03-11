Послание Путина Федеральному собранию может пройти в очном формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путину Федеральному собранию планируется в очном формате. Об этом

"Мы готовимся к очному формату", - сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что дата оглашения послания еще не определена. "Когда будут сроки - мы их назовем", - цитирует Пескова ТАСС.

Он также сообщил, что мероприятие пройдет до осенних выборов, добавив, что послание будет обращено к нынешнему составу нижней палаты парламента.