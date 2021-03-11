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Григорян ушел из "Урарту"

Григорян ушел из &quot;Урарту&quot;

Главный тренер ереванского футбольного клуба "Урарту" Александр Григорян покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице армянского клуба в Instagram.

54-летний специалист, известный по работе с российскими клубами "Тамбов", "Анжи" и "Химки", возглавлял столичный клуб с ноября 2019 года. Под руководством Григоряна "Урарту" в прошлом сезоне сохранил место в высшем дивизионе. В текущем чемпионате команда с 18 очками занимает 6-место в турнирной таблице.

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Вестник Кавказа

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