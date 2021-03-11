На Кубани началась весенняя посевная кампания

В Краснодарском крае стартовала посевная кампания, которая продлится до начала мая, сообщил глава края Вениамин Кондратьев.

"Из-за снежной зимы сев стартовал почти на месяц позже, но закончить его планируем в оптимальные сроки - до 1 мая. К работам приступили уже 13 районов северной и центральной части края", - рассказал Кондратьев, пишут "Кубанские новости".

В 2021 году яровыми культурами на Кубани будет засеяно 1,8 млн гектаров, среди них соя, горох, сахарная свекла, озимый рапс.

Глава края отметил, что при распределении мер господдержки приоритет отдадут тем хозяйствам, которые сотрудничают с кубанскими научными институтами.

Всего на растениеводство в Краснодарском крае в этом году направят 3 млрд рублей.