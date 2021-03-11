Одобрение вакцины "Спутник V" стоило главе Минздрава Словакии карьеры

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за скандала в связи с разрешением использования российской вакцины "Спутник V" в стране. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Закупка "Спутника V" привела к разногласиям в правящей коалиции страны. Решение о закупке принял премьер, разрешение на использование выдал министр здравоохранения. 1 марта в Словакию доставили первую партию "Спутника V". Президент Зузана Чапутова не поддержала закупку российского препарата, но и не согласилась с лидерами правых партий, входящих в правящую коалицию, требовавших отставки премьера. Коалиционное сотрудничество привело к отставке главы минздрава.

"Поскольку решающим поводом для требования отставки главы минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины "Спутник V", то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование "Спутника V", - сказал словацкий премьер на пресс-конференции.

Матович подчеркнул, что Крайчи "из всех министров "отпахал" за 12 месяцев пандемии больше всех" и добавил, что требование его отставки - абсурдное, бесчеловечное и аморальное. Премьер уверен, глава Минздрава стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.