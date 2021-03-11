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В Великобритании найден новый штамм коронавируса

В Великобритании найден новый штамм коронавируса

Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило в четверг о выявлении нового штамма коронавируса.

"Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа", - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Отмечается, что все контакты выявлены, новых случаев заражения этим штаммом не обнаружено.

Также в Великобритании выявили  четыре новых случая "бразильского" коронавируса.

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Вестник Кавказа

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