Академик РАН: вакцина "Спутник V" не влияет на психику

Вакцинация препаратом от коронавируса "Спутник V" не оказывает влияния на психику, заверил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

"Специфического действия вакцины, побочных эффектов при вакцинации "Спутником V", эффектов психиатрического регистра обнаружено не было", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам академика, нет ни одного пациента с побочными реакциями в виде тех или иных симптомов психических заболеваний.

Он подчеркнул, что ситуация при вакцинации "ясная и не опасная".

Массовая вакцинация препаратом началась в России с 18 января. Прививку сделали уже 5 млн россиян.