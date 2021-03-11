Французский нападающий будет выступать за сборную Грузии
Нападающий бельгийского футбольного клуба "Серен" Жорж (Георгий) Микаутадзе будет выступать за сборную Грузии. Об этом сообщил ассистент главного тренера национальной команды Зураб Хизанишвили.
По его словам, вопрос с гражданством уже решен. "Если вдруг не возникнет каких-нибудь неожиданных проблем, мы пригласим Микаутадзе в сборную. Я очень рад, что в Грузии появится новый футболист", - сказал Хизанишвили в эфире Первого канала.
Он также отметил, что не разделяет скепсиса по поводу уровня 20-летнего форварда, выступающего за команду второй бельгийской Лиги. "Я видел несколько его игр, и когда футболист забивает так много голов, как можно его не заметить", - пояснил ассистент главного тренера.
Напомним, Жорж Микаутадзе родился во Франции 31 октября 2000 года. Нападающий является воспитанником футбольной академии "Лиона". В текущем сезоне он провел за "Серен" 19 матчей, в которых отметился 18 голами.
Вестник Кавказа
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