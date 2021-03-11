ВЦИОМ: 70% россиян ощутили изменения после воссоединения Крыма с Россией

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян заметили изменения с тех пор, как Крым воссоединился с Россией.

"70% россиян заявили о том, что после присоединения Крыма к России жизнь россиян изменилась. При этом 51% заявляют о существенно значительных изменениях. Об отсутствии изменений заявляют всего лишь 3%, ну и 27% затруднились ответить", - сообщил руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Семь лет после присоединения Крыма: настроение жителей", пишет ТАСС.

Изменения в лучшую сторону заметны 15% опрошенных, другие респонденты сообщили об изменениях "инфраструктуры, усилению соцгарантий, обеспечению безопасности, росту уровня жизни, увеличению туристического потока". Об отрицательных переменах говорили 5% россиян, они отметили рост цен и ухудшение ситуации в целом.

11 марта 2014 года была принята декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. Еще через неделю Крым и Севастополь вошли в состав России.