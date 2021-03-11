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В Музее Востока открылась выставка к 880-летию Низами

10 марта в Государственном музее Востока при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Сюжеты и образы Низами", посвященная 880-летию великого азербайджанского поэта. В экспозиции представлены рукописи, миниатюры, графика и живопись, а также предметы быта, демонстрирующие влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство. Выставка продлится до 3 мая.

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Вестник Кавказа

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