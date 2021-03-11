Возбуждено уголовное дело после ликвидации боевика в Махачкале

В Дагестане возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после ликвидации стрелявшего по силовикам боевика. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконный оборот оружия" и "незаконный оборот взрывных устройств", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Напомним, утром 11 марта в Советском районе Махачкалы в рамках режима контртеррористической операции был уничтожен вооруженный боевик, готовивший теракт на территории республики. На месте его ликвидации была обнаружена самодельна бомба в виде "пояса смертника" и автомат с большим количеством патронов.