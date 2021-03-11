Пакистан отказался от TikTok

В Пакистане заблокируют доступ к приложению TikTok. Об этом сообщил представитель телекоммуникационного регулятора страны Хуррам Мехран.

"Суд попросил Пакистанское телекоммуникационное управление заблокировать доступ к TikTok", - сказал Мехран газете Dawn.

Он также подчеркнул, что ведомство выполнит этот приказ, передает РИА Новости.

Ранее судья Рашид Хан, рассматривавший дело, заявил, что видео TikTok являются неприемлемыми для пакистанского общества, поскольку пропагандируют непристойный контент. По его словам, приложение следует запретить до тех пор, пока оно не будет соответствовать требованиям властей.

Напомним, приложение TikTok было запрещено в Пакистане в октябре 2020 года, но спустя десять дней запрет на работу приложения был снят после того, как компания-разработчик обязалась модерировать аккаунты в соответствии с местными законами.