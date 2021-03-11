В Казахстане студенты колледжей будут учиться на год меньше

Минобразования Казахстана решило изменить сроки обучения в колледжах.

Работодатели помогут обновить образовательные программы колледжей на основе профстандартов и требований рынка труда, это коснется технических и профессиональных колледжей. Учебные заведения будут самостоятельно определять сроки обучения студентов.

Например, поступившие в колледж после 9 класса будут учиться 2 года вместо 3,6, а поступившие после 11-го - 1,6 года вместо 2,6.

В Минобразования отметили, что в этом году завершается модернизация инфраструктуры 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман".