Непогода на Ставрополье закрыла участок трассы "Кавказ"

На участке федеральной трассы "Кавказ" в границах Ставропольского края ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта. Дорога закрыта из-за метели и плохой видимости, сообщает ГИБДД края.

"Ограничение введено в 16:00 мск на участке с 243 км до 270 км трассы. Объезд - через город Черкесск либо через село Александровское", - отмечается в сообщении.

Организовать движение не дают снежные переметы и сильный боковой ветер, техника не справляется со своевременной обработкой дорожного полотна. Видимость на данном участке трассы нулевая.

В ГИБДД добавили, что специализированным батальоном ДПС города Ессентуки в ближайшее время будет организовано поэтапное сопровождение транспорта.

Погода не изменится в ближайшие часы, предупреждают синоптики, а к вечеру ветер может еще усилиться, тогда дорогу снова закроют.