Вакцина "Спутник V" одобрена в 50-ти странах мира
Пятидесятой страной, одобрившей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", стала Намибия.
Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Минздрав Намибии зарегистрировал вакцину в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
"Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", - отметили в фонде, пишет РИА Новости.
В РФПИ добавили, что к российской вакцине во всем мире есть высокий интерес.
"Спутник V" занимает второе место по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Вестник Кавказа
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