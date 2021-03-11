Вакцина "Спутник V" одобрена в 50-ти странах мира

Пятидесятой страной, одобрившей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", стала Намибия.

Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Минздрав Намибии зарегистрировал вакцину в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

"Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", - отметили в фонде, пишет РИА Новости.

В РФПИ добавили, что к российской вакцине во всем мире есть высокий интерес.

"Спутник V" занимает второе место по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.