Грузия начала переговоры с Китаем о поставках вакцины от коронавируса

Власти Грузии ведут предварительные переговоры с Китаем по поводу поставки вакцины от коронавируса. Такое заявление сделала сегодня министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Касообщила министр на проведенном в Минздраве брифинге, китайская вакцина в числе тех вакцин, которые в ближайшем будущем получат аккредитацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы, как в случае с AstraZeneca и Pfizer, начали предварительные переговоры с китайской стороной, а также с платформой "Ковакс". Также китайская вакцина получила авторизацию от одного из жестких регуляторов, что позволяет нам интенсивно продолжать переговоры", - цитирует ее "Грузия Online".

Тикарадзе подчеркнула, что на первом этапе грузинская сторона заказала поставщику малую партию доз, это 100 тыс вакцин. Также будет дополнительный доступ к вакцинам от платформы Ковакс", добавила она.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 274 045 случаев заражения коронавирусом. Справился с болезнью 267 421 житель республики, умерли - 3622.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 118 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 360 823 случая заражения.